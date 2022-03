Pisteur junior Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

Pisteur junior Bagnères-de-Bigorre, 9 mars 2022, Bagnères-de-Bigorre. Pisteur junior Rendez-vous au départ du télésiège de La Chapelle LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre

2022-03-09 14:00:00 – 2022-03-09 15:00:00 Rendez-vous au départ du télésiège de La Chapelle LA MONGIE

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées – Niveau de ski requis : piste rouge ou 3ème étoile.

– ( à partir de 7 ans)

– Assurance et casque obligatoire ainsi qu’une tenue adaptée à la pratique du ski

– Encadré par les pisteurs secouristes

– Remise d’une médaille “pisteur junior”

Selon conditions météo – Inscriptions et informations au Point d’information du Domaine Skiable au 05 62 91 98 90 LA MONGIE Devenez les nouveaux ambassadeurs de la sécurité sur les pistes !

Rejoins l’équipe des pisteurs juniors pour améliorer la sécurité sur les pistes. Gratuit +33 5 62 91 98 90 – Niveau de ski requis : piste rouge ou 3ème étoile.

– ( à partir de 7 ans)

– Assurance et casque obligatoire ainsi qu’une tenue adaptée à la pratique du ski

– Encadré par les pisteurs secouristes

– Remise d’une médaille “pisteur junior”

Selon conditions météo – Inscriptions et informations au Point d’information du Domaine Skiable au 05 62 91 98 90 Rendez-vous au départ du télésiège de La Chapelle LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre

dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Bagnères-de-Bigorre Adresse Rendez-vous au départ du télésiège de La Chapelle LA MONGIE Ville Bagnères-de-Bigorre lieuville Rendez-vous au départ du télésiège de La Chapelle LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées

Pisteur junior Bagnères-de-Bigorre 2022-03-09 was last modified: by Pisteur junior Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 9 mars 2022 Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées