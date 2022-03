Pister les créatures fabuleuses Besançon, 23 mars 2022, Besançon.

Pister les créatures fabuleuses théâtre de l’espace Place de l’Europe Besançon

2022-03-23 – 2022-03-23 théâtre de l’espace Place de l’Europe

Besançon Doubs

9 EUR Pister les créatures fabuleuses

Pauline Ringeade – L’iMaGiNaRiuM / d’après Baptiste Morizot

Le merveilleux de la nature se voit mieux avec les oreilles

Également accueillie aux 2 Scènes avec N’avons-nous pas autant besoin d’abeilles et de tritons crêtés que de liberté et de confiance ?, Pauline Ringeade poursuit sa quête autour du réenchantement de nos relations au monde. Elle met en scène une conférence de Baptiste Morizot destinée aux enfants. Sur scène, le philosophe-pisteur est incarné par une comédienne qui, telle une Mary Poppins bruiteuse, nous fait entendre l’invisible pour nous emmener sur les traces de lynx, de loups ou de nanoulaks, ces oursons nés d’une ourse polaire et d’un mâle grizzly. Sur la piste de ces créatures, l’adrénaline envahit nos veines et nous rappelle que le fabuleux, loin d’être dans le ciel ou les imaginaires, est parmi nous.

Au théâtre de l’espace :

Le 23 mars 2022 à 10h

Le 23 mars 2022 à 15h+ rencontre

Le 25 mars 2022 à 19h

Le 26 mars 2022 à 15h

Le 26 mars 2022 à 19h

billetterie@les2scenes.fr +33 3 81 87 85 85 https://les2scenes.fr/spectacle-vivant/pister-les-creatures-fabuleuses

théâtre de l’espace Place de l’Europe Besançon

