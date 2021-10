Noisy-le-Grand RDV devant le portail du Bois Saint Martin,à proximité de la gare RER Les Yvris,en face du 14 Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis Pister la grande faune RDV devant le portail du Bois Saint Martin,à proximité de la gare RER Les Yvris,en face du 14 Noisy-le-Grand Catégories d’évènement: Noisy-le-Grand

Seine-Saint-Denis

RDV devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14, le samedi 13 novembre à 14:00

Sangliers, chevreuils, renards… En Forêt régionale de la Vallée de la Marne, une multitude d’animaux laissent des traces sur leur passage ! Rejoignez-nous pour pister les indices laissés par cette grande faune ! Sortie nature coorganisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île de France RDV devant le portail du Bois Saint Martin,à proximité de la gare RER Les Yvris,en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T17:00:00

