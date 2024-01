Piste d’éducation routière deux roues place des Etats-généraux Lambesc, lundi 15 avril 2024.

Piste d’éducation routière deux roues place des Etats-généraux Lambesc Bouches-du-Rhône

Journées de Sécurité Routière au profit des utilisateurs de deux roues, motorisés ou pas, et plus précisément à destination de tous les collégiens de 3ème et de la MFR Garachon.

Présence de nombreux ateliers de Prévention Routière tels que des pistes d’éducation routière (motos, karts à pédales, EDPM), séances pratiques encadrées par les CRS sur les trajectoires à suivre à moto, stand de présentation d’équipements de la Police Municipale.



Ouvert au grand public le mercredi. .

place des Etats-généraux Place des Etats-généraux

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 09:00:00

fin : 2024-04-18 17:00:00



L’événement Piste d’éducation routière deux roues Lambesc a été mis à jour le 2024-01-23 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc