Horaire : 14:00 18:00

Gratuit : oui Plus besoin d’aller à l’autre bout de la France pour profiter des activités de montagne. Du 18 décembre au 2 janvier, la halle du Grignon se transforme en piste de luge ! Les jeunes Goulainais vont pouvoir s’en donner à cœur joie pendant toutes les vacances grâce à cette animation gratuite qui sera proposée tous les jours de 14h à 18h. Un bar à gaufres et un salon de thé seront mis en place. Deux fois par jour, des flash mob seront organisés. Tout au long de la période d’ouverture, d’autres animations viendront agrémenter ce rendez-vous. Retrouvez le programme ci-dessous : Samedi 18 décembre : atelier confection de mini sapins de Noël (de 14h à 16h), fresque de Noël (de 16h à 18h)Dimanche 19 décembre : LugeLundi 20 décembre : Jeux en boisMardi 21 décembre : Jeux en boisMercredi 22 décembre : Jeux en boisJeudi 23 décembre : Atelier guitare (à 15h30 et 17h30), atelier confection de mini sapins de Noël (de 14h à 16h)Vendredi 24 décembre : Fresque de Noël (de 14h à 16h)Samedi 25 décembre : Luge uniquementDimanche 26 décembre : Atelier guitare (à 14h)Lundi 27 décembre : Devines-tête de Noël (à 14h)Mardi 28 décembre : Jeux en boisMercredi 29 décembre : Jeux en boisJeudi 30 décembre : Jeux en boisVendredi 31 décembre : LugeSamedi 1er janvier : LugeDimanche 2 janvier : Atelier guitare (à 15h30 et 17h30) adresse1} https://www.basse-goulaine.fr/agenda/une-piste-de-luge-sous-la-halle-du-grignon/

