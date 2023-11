Lutte contre les violences faites aux femmes Piste d’athlétisme Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne Lutte contre les violences faites aux femmes Piste d’athlétisme Ramonville-Saint-Agne, 25 novembre 2023, Ramonville-Saint-Agne. Lutte contre les violences faites aux femmes Samedi 25 novembre, 08h30 Piste d’athlétisme Samedi 25 novembre 2023 entre 8h30 et 11h30 à la piste d’athlétisme de Ramonville. Participez au défi du 3919 et courez des kilomètres au profit de la lutte contre les violences faites aux femmes !

En partenariat avec le Sicoval et la Police municipale. N° 3919 : arrêtons les violences ! Piste d’athlétisme Allée des sports 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T08:30:00+01:00 – 2023-11-25T11:30:00+01:00

2023-11-25T08:30:00+01:00 – 2023-11-25T11:30:00+01:00 lutte violence aux femmes Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Piste d'athlétisme Adresse Allée des sports 31520 Ramonville Ville Ramonville-Saint-Agne Departement Haute-Garonne Lieu Ville Piste d'athlétisme Ramonville-Saint-Agne latitude longitude 43.546167;1.481363

Piste d'athlétisme Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramonville-saint-agne/