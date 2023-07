Marché de Producteurs de Pays à La Sauve Piste cyclable Roger Lapébie La Sauve, 13 mai 2023, La Sauve.

La Sauve,Gironde

Dans le cadre des « Marchés des Producteurs de Pays », des repas sont organisés tout l’été en Gironde. Deux d’entre eux se tiennent à La Sauve : le samedi 13 mai et le mercredi 30 août 2023 de 19 h à 23 h, au niveau de la piste cyclable Roger Lapébie..

2023-05-13 fin : 2023-05-13 23:00:00. EUR.

Piste cyclable Roger Lapébie Rue du Gestas

La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of the « Marchés des Producteurs de Pays », meals are organized all summer in Gironde. Two of them are held in La Sauve: Saturday, May 13 and Wednesday, August 30, 2023 from 7:00 pm to 11:00 pm, at the Roger Lapébie bicycle path.

En el marco de los « Marchés des Producteurs de Pays », se organizan comidas durante todo el verano en Gironda. Dos de ellas se celebran en La Sauve: el sábado 13 de mayo y el miércoles 30 de agosto de 2023, de 19:00 a 23:00 horas, en el carril bici Roger Lapébie.

Im Rahmen der « Marchés des Producteurs de Pays » werden den ganzen Sommer über in der Gironde Mahlzeiten veranstaltet. Zwei davon finden in La Sauve statt: am Samstag, den 13. Mai, und am Mittwoch, den 30. August 2023, von 19.00 bis 23.00 Uhr auf der Höhe des Fahrradwegs Roger Lapébie.

Mise à jour le 2023-04-04 par OT de l’Entre-deux-Mers