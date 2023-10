Critérium de la Première Neige (Coupe du monde de ski alpin Femmes) Piste Coupe du Monde « OK » Val-d’Isère, 16 décembre 2023, Val-d'Isère.

Val-d’Isère,Savoie

Epreuve incontournable de la coupe du monde de ski alpin et grand rendez-vous de début de saison, Val d’Isère réunira les meilleurs skieurs et skieuses de la planète pour cet événement..

2023-12-16 fin : 2023-12-17 . .

Piste Coupe du Monde « OK »

Val-d’Isère 73150 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



An unmissable event in the Alpine Skiing World Cup and a major meeting at the start of the season, Val d’Isère will bring together the best skiers on the planet for this event.

Evento clave de la Copa del Mundo de esquí alpino y gran cita del inicio de la temporada, Val d’Isère reunirá en esta prueba a los mejores esquiadores del mundo.

Val d’Isère ist ein unumgängliches Ereignis im alpinen Skiweltcup und ein wichtiger Termin zu Beginn der Saison, zu dem die besten Skifahrer und Skifahrerinnen der Welt zusammenkommen werden.

