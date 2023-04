La Scara Piste Coupe du Monde « OK », 3 avril 2023, Val-d'Isère.

Depuis sa création, la Scara a rassemblé ceux qui ont fait le ski mondial les années suivantes. Des Français et des étrangers.

Cette course internationale rassemble les meilleurs jeunes skieurs garçons et filles de 12 à 15 ans ..

2023-04-03 à 08:30:00 ; fin : 2023-04-07 . .

Piste Coupe du Monde « OK »

Val-d’Isère 73150 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Since its creation, the Scara has brought together competitors of world skiing championships from previous years. French and foreigners.

This international race brings together the best young boys and girls from 12 to 15 years old.

Desde su creación, el Scara ha reunido a los que han hecho el esquí mundial en los años siguientes. Franceses y extranjeros.

Esta carrera internacional reúne a los mejores jóvenes esquiadores, chicos y chicas, de 12 a 15 años.

Seit ihrer Gründung hat die Scara diejenigen zusammengebracht, die in den folgenden Jahren den Weltskisport geprägt haben. Sowohl Franzosen als auch Ausländer.

Bei diesem internationalen Rennen treffen sich die besten jungen Skifahrer, Jungen und Mädchen im Alter von 12 bis 15 Jahren .

Mise à jour le 2023-04-04 par Val d’Isère Tourisme