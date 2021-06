Concarneau Concarneau Concarneau, Finistère Pist’Arts Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Finistère

Pist’Arts Concarneau, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Concarneau. Pist’Arts 2021-07-04 13:45:00 – 2021-07-04

Concarneau Finistère Concarneau Jeu de piste

Enigmes et performances artistiques Cette animation est organisée par l’association Concarneau Solidaire et Durable.

Libre participation au profit des artistes locaux. Réservation auprès du Bureau d’information touristique de Concarneau

Départs échelonnés entre 13h45 et 14h30 – Trois parcours avec trois points de départs distincts +33 2 98 97 01 44 Jeu de piste

Enigmes et performances artistiques Cette animation est organisée par l’association Concarneau Solidaire et Durable.

Libre participation au profit des artistes locaux. Réservation auprès du Bureau d’information touristique de Concarneau

Départs échelonnés entre 13h45 et 14h30 – Trois parcours avec trois points de départs distincts dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Concarneau, Finistère Étiquettes évènement : Autres Lieu Concarneau Adresse Ville Concarneau lieuville 47.87268#-3.91715