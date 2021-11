Pistache Bitume / gva / rock béton Urgence Disk Records, 17 décembre 2021, Genève.

Pistache Bitume / gva / rock béton

Urgence Disk Records, le vendredi 17 décembre à 18:30

Incisif et sensible le duo Pistache Bitume déploie une énergie à la fois douce et brutale. Les riffs de guitare dans un style rock 90’s/punk sont joués sur des batteries digitales tandis que les harmonies des voix se mêlent aux nappes de synthétiseurs. Les textes sont autant des fictions que des récits inspirés de faits réels et parlent de « la vie normale ». Sortir ou non le soir, les histoires d’amours, la nature, le boulot. L’ambiance se veut intense, la musique se veut simple et efficace.

prix libre pour les artistes

Incisif et sensible le duo Pistache Bitume déploie une énergie à la fois douce et brutale. Les riffs de guitare dans un style rock 90’s/punk

Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T18:30:00 2021-12-17T19:30:00