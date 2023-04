MUSIQUE DES BALKANS « LULUDJI » – FESTIVAL JUSTE ÉCLOS 15 rue des Gélinières, 22 juillet 2023, Pissotte.

Pour finir en éclat ce festival Juste éclos, nous avons le plaisir d’accueillir ce jeune groupe qui vous entraînera vers les Pays de l’Est. Une belle soirée d’été en perspective !.

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 . .

15 rue des Gélinières LA PETITE GROIE

Pissotte 85200 Vendée Pays de la Loire



To end this festival just hatched, we are pleased to welcome this young group that will take you to the East. A beautiful summer evening in perspective!

Para cerrar este festival con broche de oro, nos complace dar la bienvenida a este joven grupo que le transportará a los países del Este. ¡Una hermosa noche de verano en perspectiva!

Als krönenden Abschluss dieses Festivals, das gerade erst begonnen hat, freuen wir uns, diese junge Band begrüßen zu dürfen, die Sie in die Länder des Ostens entführen wird. Ein schöner Sommerabend in Aussicht!

