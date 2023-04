JEUNE PUBLIC « TETES EN BOIS » – FESTIVAL JUSTE ÉCLOS 15 rue des Gélinières, 21 juin 2023, Pissotte.

Découvert par le bouche-à-oreille, ce spectacle pour les tout-petits nous a enchanté par ses objets, ses couleurs et ses sonorités.

2023-06-21

15 rue des Gélinières LA PETITE GROIE

Pissotte 85200 Vendée Pays de la Loire



Discovered by word of mouth, this show for the little ones enchanted us with its objects, its colors and its sounds

Descubierto de boca en boca, este espectáculo para niños pequeños nos encantó con sus objetos, colores y sonidos

Diese durch Mundpropaganda entdeckte Aufführung für Kleinkinder hat uns mit ihren Objekten, Farben und Klängen verzaubert

