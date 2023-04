CONTE « VENEZ A MOI, SORCIERE ! » – FESTIVAL JUSTE ÉCLOS 15 rue des Gélinières, 10 juin 2023, Pissotte.

Ce spectacle de la Fabrique des échos est en re-création. Une résidence à la Petite Groie lui a permis de le peaufiner et d’offrir au festival Juste éclos la première représentation..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

15 rue des Gélinières LA PETITE GROIE

Pissotte 85200 Vendée Pays de la Loire



This show by the Fabrique des Echos is being re-created. A residency at the Petite Groie allowed him to refine it and to offer the first performance at the Juste éclos festival.

Este espectáculo de la Fabrique des Echos está siendo recreado. Una residencia en la Petite Groie le permitió perfeccionarlo y ofrecer la primera representación en el festival Juste éclos.

Diese Aufführung der Fabrique des Echos befindet sich in einer Neukreation. Ein Aufenthalt in der Petite Groie hat es ihr ermöglicht, es zu verfeinern und beim Festival Juste éclos die erste Aufführung zu bieten.

