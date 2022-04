Pissarro : père de l’impressionnisme Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 8e Arrondissement Le musée Ashmolean à Oxford organise une grande rétrospective consacrée à Camille Pissarro, la première en 40 ans.



Le film nous permet de visiter l’exposition et de plonger dans les archives Pissarro. C’est l’occasion pour découvrir l’œuvre de celui qui est considéré comme le père de l’impressionnisme.



