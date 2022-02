Pissarro : père de l’impressionnisme Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Brest Finistère Dans le cadre du cycle « Films sur l’art », partez à la rencontre de Camille Pissarro. Sans Camille Pissarro, le mouvement impressionniste n’aurait pas existé. À juste titre, il est connu comme étant « le père de l’impressionnisme ». Pissarro vécut des événements dramatiques qu’il raconta dans de longues lettres à sa famille. C’est grâce à cette correspondance intime et édifiante que ce film captivant explore sa vie et son œuvre. Né aux Antilles, Pissarro s’est découvert une passion pour la peinture durant sa jeunesse à Paris et à l’âge de 43 ans, il avait rassemblé un groupe d’artistes enthousiastes dans un nouveau collectif. Leur première exposition fut tournée en dérision par la critique, mais le groupe d’artistes en tira son nouveau nom : les impressionnistes. Pendant les 40 ans qui suivirent, Pissarro joua un rôle moteur dans ce qui est aujourd’hui devenu le mouvement artistique le plus apprécié du public, à travers le monde. Documentaire réalisé par David Bickerstaff.

Durée : 1h30. Le cycle « Films sur l'art » est proposé par les Amis du musée des Beaux-Arts de Brest en partenariat avec le cinéma Les Studios. +33 2 98 46 25 58 https://www.cine-studios.fr/

Cinéma Les Studios 136 Rue Jean Jaurès Brest

