SPORTIVES Piscine Yvonne Godard Paris, 13 septembre 2023, Paris.

SPORTIVES 13 et 17 septembre Piscine Yvonne Godard L’adhésion à Pièces Montées (5€) n’est pas obligatoire mais sera appréciée. Chaussures confortables recommandées.

À l’approche des Jeux Olympiques, la Cie Pièces Montées et le club sportif Amunanti vous parlent en vers, en prose, en rires et en action de la place des femmes dans le sport en y associant une réflexion sur le handisport, l’agencement de l’espace public, le corps face à l’effort, la liberté et le plaisir du sport en général.

SPORTIVES met en scène un dialogue entre une éducatrice sportive et trois personnages de fiction : un poète amoureux des sportives, une mère célibataire cherchant à reprendre une pratique sportive trop longtemps délaissée et une marionnette géante en tenue de sport. Le long d’un parcours déambulatoire, ces personnages évoquent des grandes figures féminines de l’histoire du sport et invitent le public à découvrir des pratiques sportives, de façon ludique et bienveillante.

Piscine Yvonne Godard 5-7 rue Serpollet 75020 Paris Paris 75020 Quartier de Charonne Île-de-France 01 43 61 83 25 https://cie-piecesmontees.com/ https://www.facebook.com/cie.piecesmontees [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/pieces-montees/adhesions/adhesions-2023 »}] métro ligne 3 et Tram T3b Pte de Bagnolet, bus 57 – Serpollet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T16:00:00+02:00 – 2023-09-13T17:15:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:15:00+02:00

LM Elore