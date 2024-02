Participez aux 6h de natation ! Piscine Victor-Jara Rezé, samedi 24 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-24 14:00 – 20:00

Gratuit : oui A partir de 12 ans

6 heures de natation : relevez le défi !À cinq mois de l’ouverture des jeux olympiques, dépassez vous aussi vos limites ! Samedi 24 février 2024, la piscine Victor-Jara organise les 6 heures de natation.Votre défi : parcourir laaccueil.piscine@mairie-reze.fr plus longue distance ! Une épreuve que vous pourrez réaliser en individuel ou en relais jusqu’à six personnes (temps et distance au choix).Top départ à 14h Inscriptions obligatoires ouvertes gratuitement auprès de la piscine (dès 12 ans) – Participation en équipe (relais jusqu’à 6 nageurs) ou en individuel. 3 créneaux sont définis : 14h à 16h, 16h à 18h et 18h à 20h avec possibilité de s’inscrire sur plusieurs créneaux+ Infos auprès de la piscine : accueil.piscine@mairie-reze.fr

Piscine Victor-Jara Château de Rezé Rezé 44400

02 51 89 46 20 https://www.reze.fr https://reze.fr