2e Fête/Faites du Vélo Piscine Transat, 3 juin 2023, Bihorel.

2e Fête/Faites du Vélo Samedi 3 juin, 10h00 Piscine Transat Entrée libre, gratuit.

Avec cette 2ème Fête du vélo, l’objectif est de promouvoir le vélo comme moyen de locomotion facile et gratuit en proposant des ateliers pour rendre les usages autonomes, découvrir les différents usages, apprendre ou réapprendre les bons réflexes et les règles élémentaires et initier les enfants la pratique du vélo poar le jeu.

Mon P’tit Atelier de la Cop21 y participera avec :

• L’atelier mobile d’autoréparation, l’animation d’un plateau maniabilité vélo, une animation de Roller racing (animation de course de vélos sur rouleaux) et la possibilité d’essayer des vélos cargos, animés par Guidoline

• Une animation « Venez avec des déchets plastiques, repartez avec un objet ! » à l’aide d’une broyeuse à pédales et d’une injecteuse manuelle, animée par Eco-Plast

Piscine Transat Rue de verdun Bihorel Bihorel 76420 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

