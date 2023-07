Visite guidée de la piscine Tournesol de Nemours Piscine Tournesol de Nemours Nemours Catégories d’Évènement: Nemours

Visite guidée de la piscine Tournesol de Nemours Dimanche 17 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Piscine Tournesol de Nemours Sur inscription Visite guidée sur l'architecture de la piscine Tournesol par Julien Béneyt, architecte, urbaniste et Solène Vincens, @LAFFAIRETOURNESOL

La piscine Tournesol est un modèle de piscine industriel des années 1970. Le type Tournesol est l'oeuvre de l'architecte Bernard Schoeller. Piscine Tournesol de Nemours 3 rue Jules Verne 77140 Nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 28 21 89 https://www.facebook.com/piscinetournesol/ info@tourisme-paysdenemours.fr 01 64 28 03 95

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

