Aqua power – les 26/4, 17/5, 14/6 piscine Tournesol, complexe sportif Arthur Cornette, rue du Progrès, 26 avril 2023, Hellemmes. Aqua power – les 26/4, 17/5, 14/6 26 avril – 14 juin, les mercredis piscine Tournesol, complexe sportif Arthur Cornette, rue du Progrès Les mercredis 26 avril, 17 mai et 14 juin, de 18h à 19h, participez à Aqua power, les soirées aquafit de la piscine Tournesol, complexe sportif Arthur Cornette, rue du Progrès !

Au programme : aquabike, aquaboxe,défi… dans une ambiance explosive ! Tarifs habituels

Inscriptions obligatoires à l’accueil de la piscine ou par téléphone : 03 20 56 19 15.

piscine Tournesol, complexe sportif Arthur Cornette, rue du Progrès rue du Progrès Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France

