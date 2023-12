CINÉ-PISCINE Piscine Saint-Mihiel, 27 décembre 2023 18:00, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

La piscine intercommunale du Sammiellois, vous propose du cinéma à la piscine le 27 décembre de 18h à 20h. Tout public

Mercredi 2023-12-27 18:00:00 fin : 2023-12-27 20:00:00. 2.05 EUR.

Piscine avenue du Général de Gaulle

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



The Sammiellois intercommunal swimming pool will be showing movies at the pool on December 27 from 6 to 8 p.m

La piscina intermunicipal de Sammiellois proyectará películas en la piscina el 27 de diciembre de 18.00 a 20.00 horas

Das interkommunale Schwimmbad von Sammiellois, bietet Ihnen am 27. Dezember von 18 bis 20 Uhr Kino im Schwimmbad an

Mise à jour le 2023-12-06 par OT COEUR DE LORRAINE