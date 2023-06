Quartiers d’été | solarium de la piscine Piscine olympique municipale Villenave-d’Ornon, 13 juillet 2023, Villenave-d'Ornon.

Quartiers d’été | solarium de la piscine Jeudi 13 juillet, 19h00, 20h00, 21h00 Piscine olympique municipale Entrée libre, Gratuit

Pour se retrouver dans des lieux inédits et profiter de soirées conviviales, la Ville organise des animations de quartiers, avec spectacles gratuits, restauration, guinguette et bonne humeur, juste en bas de chez soi !

> A 19 h :

1 + 1 = 3 – LES FRÈRES PEUNEU

Duo absurde

Deux personnages débordés et débordants, moitié sportifs, moitié artistes, moitié sauvages présentent un spectacle à base de jonglerie au quotidien, d’indiens pacifistes et de petit vélo acrobatique.

Une touche de performance, une pointe de tendresse, quelques spaghettis et surtout beaucoup de loufoquerie !

> A 20 h : repas festif

> A 21 h :

TOTO & LES SAUVAGES – YES POWER CLUB

Chansons, frissons et pulsations

Toto & les Sauvages est une entité collective et polymorphe, une meute vocale et instrumentale à l’énergie punk et solaire. Sa musique se joue des styles. Elle emprunte à l’indie rock, la pop aux sonorités électroniques. L’intime et la poésie y côtoient des effusions de joie et de folie collective.

Les membres du groupe manient la danse et le jeu théâtral pour entraîner le public dans des univers singuliers et étourdissants.

Restauration gourmande sur place.

> A 23 h – Feu d’artifice

PARVIS ESPACE D’ORNON

Piscine olympique municipale 145 route de Léognan, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 99 50 50 https://www.villenavedornon.fr/culture-sport-loisirs/piscine-olympique-municipale/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 99 52 24 »}] Seul bassin olympique homologué du département, la piscine de Villenave d’Ornon est dotée d’une surface totale de baignade de 1600 m2 dont 8 couloirs de 50 mètres dans le grand bassin, et peut accueillir jusqu’à 1072 baigneurs simultanément

Cet équipement permet la pratique de nombreuses disciplines aquatiques et est ouverte à de nombreux établissements et clubs d’enseignement.

Chaque année, elle reçoit près de 200 000 visiteurs et est fréquentée par 30 écoles, 3 lycées, 8 collèges, 34 clubs sportifs et une vingtaine de centres spécialisés. Pour les écoles et les clubs, la piscine olympique peut proposer les prestations exclusives d’un maître-nageur et réserver une ligne d’eau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T19:00:00+02:00 – 2023-07-13T20:00:00+02:00

2023-07-13T21:00:00+02:00 – 2023-07-13T22:00:00+02:00

musique fete