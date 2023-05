Meeting d’Ornon Piscine olympique municipale, 30 avril 2023, Villenave-d'Ornon.

Meeting d’Ornon Dimanche 30 avril, 08h00 Piscine olympique municipale Entrée gratuite

Organisé par le club Ornon natation.

Plus de 230 nageurs et nageuses de la région Nouvelle-Aquitaine sont attendus, ainsi que des champions en titre.

Buvette et restauration sur place.

Match de water polo

Tombola

Piscine olympique municipale 145 route de Léognan, 33140 Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 99 50 56 https://www.villenavedornon.fr/culture-sport-loisirs/piscine-olympique-municipale/ Seul bassin olympique homologué du département, la piscine de Villenave d'Ornon est dotée d'une surface totale de baignade de 1600 m2 dont 8 couloirs de 50 mètres dans le grand bassin, et peut accueillir jusqu'à 1072 baigneurs simultanément Cet équipement permet la pratique de nombreuses disciplines aquatiques et est ouverte à de nombreux établissements et clubs d'enseignement. Chaque année, elle reçoit près de 200 000 visiteurs et est fréquentée par 30 écoles, 3 lycées, 8 collèges, 34 clubs sportifs et une vingtaine de centres spécialisés. Pour les écoles et les clubs, la piscine olympique peut proposer les prestations exclusives d'un maître-nageur et réserver une ligne d'eau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-30T08:00:00+02:00 – 2023-04-30T18:00:00+02:00

Meeting Natation