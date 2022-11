Baptêmes de plongée Piscine olympique municipale, 3 décembre 2022, Villenave-d'Ornon.

Baptêmes de plongée Samedi 3 décembre, 10h00 Piscine olympique municipale

Tarifs : 5€ pour le baptême, 8€ pour deux et 10 pour trois.

Villenave d’Ornon solidaire du AFM Téléthon handicap visuel;handicap moteur;handicap psychique;handicap auditif vi;mi;pi;hi

Piscine olympique municipale 145 route de Léognan, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 57 99 50 50 https://www.villenavedornon.fr/culture-sport-loisirs/piscine-olympique-municipale/ Seul bassin olympique homologué du département, la piscine de Villenave d’Ornon est dotée d’une surface totale de baignade de 1600 m2 dont 8 couloirs de 50 mètres dans le grand bassin, et peut accueillir jusqu’à 1072 baigneurs simultanément Cet équipement permet la pratique de nombreuses disciplines aquatiques et est ouverte à de nombreux établissements et clubs d’enseignement. Chaque année, elle reçoit près de 200 000 visiteurs et est fréquentée par 30 écoles, 3 lycées, 8 collèges, 34 clubs sportifs et une vingtaine de centres spécialisés. Pour les écoles et les clubs, la piscine olympique peut proposer les prestations exclusives d’un maître-nageur et réserver une ligne d’eau.

Les clubs Narval et Pagure vous invitent toute la journée à passer votre baptême de plongée en piscine.

Le baptême donne droit à l’entrée gratuite à la piscine.

Ouvert à tous à partir de 8 ans, l’autorisation parentale est demandé pour les enfants.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T10:00:00+01:00

2022-12-03T17:00:00+01:00