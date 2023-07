Séances de Yoga-Pilates Piscine Nant, 10 juillet 2023, Nant.

Nant,Aveyron

Proposé par Laure Jean, professeure diplômée et formatrice en yoga et pilate..

2023-07-10 fin : 2023-08-24 . .

Piscine

Nant 12230 Aveyron Occitanie



Offered by Laure Jean, certified teacher and trainer in yoga and pilates.

Ofrecido por Laure Jean, profesora y formadora cualificada de yoga y pilates.

Angeboten von Laure Jean, diplomierte Lehrerin und Ausbilderin für Yoga und Pilates.

