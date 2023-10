Baptêmes de plongée Piscine municipale Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Lormont Baptêmes de plongée Piscine municipale Lormont, 14 octobre 2023, Lormont. Baptêmes de plongée Samedi 14 octobre, 14h00 Piscine municipale Gratuit Piscine municipale 3, boulevard Odilon Redon 33310 Lormont Lormont 33310 Vieux Lormont Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557801395 https://www.lormont.fr/annuaires/annuaire-des-equipements-211/piscine-municipale-143.html [{« type »: « phone », « value »: « 06 14 74 54 54 »}, {« type »: « email », « value »: « asso.lmt33@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

Animation solidaire Détails Catégories d'Évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Piscine municipale Adresse 3, boulevard Odilon Redon 33310 Lormont Ville Lormont Departement Gironde

