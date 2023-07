Rugby pour tous aux couleurs des Iles Fidji Piscine municipale Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Lormont Rugby pour tous aux couleurs des Iles Fidji Piscine municipale Lormont, 29 août 2023, Lormont. Rugby pour tous aux couleurs des Iles Fidji Mardi 29 août, 16h00 Piscine municipale Mineurs accompagnés d’un parent. Gratuit. Quatre demi journées d’animation seront proposées dans quatre quartiers sur le thème de la parité garçon-fille. Lundi 28 août, à Saint Hilaire/rue Dunant

Mardi 29 août sur le Haut Carriet (près de la piscine)

Mercredi 30 août au Bois fleuri/place Vercors

Vendredi 1er septembre aux Alpilles Piscine municipale 3, boulevard Odilon Redon 33310 Lormont Lormont 33310 Vieux Lormont Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557801395 https://www.lormont.fr/annuaires/annuaire-des-equipements-211/piscine-municipale-143.html [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 63 60 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-29T16:00:00+02:00 – 2023-08-29T19:00:00+02:00

Fidji Rugby © Adobe Stock

