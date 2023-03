Initiation à la natation artistique Piscine Municipale de Lormont Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Initiation à la natation artistique Piscine Municipale de Lormont, 18 avril 2023, Lormont. Initiation à la natation artistique 18 – 21 avril Piscine Municipale de Lormont Sur inscription Initiation aux bases de la natation artistique destinée aux 8/12 ans.

Prérequis : savoir nager 25m. Piscine Municipale de Lormont 3, boulevard Odilon Redon 33310 Lormont Lormont 33310 Vieux Lormont Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557801395 https://www.lormont.fr/annuaires/annuaire-des-equipements-211/piscine-municipale-143.html [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 13 85 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T18:00:00+02:00 – 2023-04-18T19:30:00+02:00

2023-04-21T10:15:00+02:00 – 2023-04-21T11:45:00+02:00 Piscine Natation synchronisée

