Jérôme Poulain, détaché exceptionnellement par le service « Finances, Marketing et Patrimoine » de l’Office de Tourisme de Rambouillet, vous invite, dans le cadre des Journées du Patrimoine, à une contre-visite guidée de la piscine de Houilles.

Assisté par le plus vieil emploi-jeune de la Municipalité – Monsieur Hervé – Jérôme Poulain s’intéresse surtout à la petite histoire : ce que l’on a oublié, ce dont on ne veut surtout pas se rappeler et tout ce que l’on ne savait même pas.

Au cours de ce parcours aux mille senteurs, ces deux guides tout terrain mettront en lumière le patrimoine historique local, l’initiative citoyenne, ainsi que les grands scandales politiques et autres sombres affaires financières classés sans suite.

Une visite insolite qui vous montrera ce lieu comme vous ne l’avez jamais vu.

De et avec : Stanislas Hilairet et Jérôme Heuzé

piscine municipale de Houilles 40 Rue du Président Kennedy, 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

