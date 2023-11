Jetez-vous à l’eau pour le TELETHON Piscine municipale de CASTANET TOLOSAN Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne Jetez-vous à l’eau pour le TELETHON Piscine municipale de CASTANET TOLOSAN Castanet-Tolosan, 9 décembre 2023, Castanet-Tolosan. Jetez-vous à l’eau pour le TELETHON Samedi 9 décembre, 10h00 Piscine municipale de CASTANET TOLOSAN 10 € minimum de don pour le TELETHON pour accéder au baptêmes Le club de plongée de Castanet organise des baptêmes.

Les dons seront reversés au TELETHON.

Montant minimum de 10€ Horaires des baptêmes :

•De 14h00 à 18h00

•De 18h00 à minuit en ambiance nocturne…

De 10h00 à 12h00, les apnéistes du club PPT31 vous proposeront une démonstration d’apnée. Plongée Pour Tous – Piscine de CASTANET

Rue Georges Vallerey 31320 Castanet-Tolosan

www.ppt31.fr

contact@ppt31.fr Baptêmes accessibles à partir de 8 ans en présence d’un responsable

légal. Piscine municipale de CASTANET TOLOSAN rue georges vallerey, 31320 CASTANET TOLOSAN Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.ppt31.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T23:59:00+01:00

