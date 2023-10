Halleauween Piscine municipale Charles Moreira Vierzon Catégories d’Évènement: Cher

Vierzon Halleauween Piscine municipale Charles Moreira Vierzon, 31 octobre 2023, Vierzon. Vierzon,Cher Jeux eaulympiques. Animations au bord du bassin.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 19:15:00. .

Piscine municipale Charles Moreira

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire



Eaulympic games. Poolside entertainment Juegos acuáticos. Animación junto a la piscina Olympische Spiele. Animationen am Beckenrand Mise à jour le 2023-10-11 par OT VIERZON Détails Catégories d’Évènement: Cher, Vierzon Autres Lieu Piscine municipale Charles Moreira Adresse Piscine municipale Charles Moreira Ville Vierzon Departement Cher Lieu Ville Piscine municipale Charles Moreira Vierzon latitude longitude 47.2247755;2.0757432

Piscine municipale Charles Moreira Vierzon Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vierzon/