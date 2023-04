Water-polo | Finales championnat de France Elite Féminin Piscine Marx Dormoy, Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Water-polo | Finales championnat de France Elite Féminin Piscine Marx Dormoy, Lille, 22 avril 2023, Lille. Water-polo | Finales championnat de France Elite Féminin 22 et 23 avril Piscine Marx Dormoy, Lille Sur réservation Finales du championnat de France à Marx Dormoy Le LUC Métropole Water-Polo remet son titre en jeu lors des Finales du Championnat de France Elite Féminin de Water-polo qui se dérouleront à la piscine Marx Dormoy le samedi 22 et dimanche 23 avril.

Venez soutenir l’équipe qui espère remporter une neuvième étoile à domicile. Au programme Samedi 22/04 19h00 : LUC – Nancy

20h30 : Mulhouse – Nice Dimanche 23/04 13h30 : Petite Finale

15h : Finale La Ville avec le LUC Métropole Water-Polo Pour cette compétition, la Ville met à disposition du club la piscine Marx Dormoy. Par cet apport structurel ainsi que financier, la Ville est supportrice du LUC Métropole Water-Polo mais aussi de l’ensemble de ses clubs. Elle favorise l’accès de toutes et tous (de la base au haut niveau) aux pratiques sportives. Infos pratiques Finales du championnat de France de Water-Polo Samedi 22 et dimanche 23 avril

Piscine Marx Dormoy Piscine Marx Dormoy, Lille 36 avenue Marx Dormoy Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/finale-championnat-de-france-elite-feminin »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T19:00:00+02:00 – 2023-04-22T20:30:00+02:00

2023-04-23T15:00:00+02:00 – 2023-04-23T16:30:00+02:00 Crédit : Guilhem Fouques

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Piscine Marx Dormoy, Lille Adresse 36 avenue Marx Dormoy Lille Ville Lille Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Piscine Marx Dormoy, Lille Lille

Piscine Marx Dormoy, Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Water-polo | Finales championnat de France Elite Féminin Piscine Marx Dormoy, Lille 2023-04-22 was last modified: by Water-polo | Finales championnat de France Elite Féminin Piscine Marx Dormoy, Lille Piscine Marx Dormoy, Lille 22 avril 2023 lille Lille Lille Piscine Marx Dormoy

Lille Nord