Cet évènement est passé Eldorad’eau piscine marx dormoy Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Eldorad’eau piscine marx dormoy Lille, 25 mai 2019, Lille. Eldorad’eau 25 et 26 mai 2019 piscine marx dormoy Plein : 5€ / Réduit 3€ / 4ans> Gratuit Représentation annuelle des ballets du groupe du LUC, allant du loisir à la compétition, placée sous le thème du Mexique. Réservation obligatoire piscine marx dormoy avenue marx dormoy lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/luc-natation-synchronisee/evenements/gala-natation-artistique »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-25T20:00:00+02:00 – 2019-05-25T23:00:00+02:00

2019-05-26T15:00:00+02:00 – 2019-05-26T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu piscine marx dormoy Adresse avenue marx dormoy lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville piscine marx dormoy Lille latitude longitude 50.63483;3.032655

piscine marx dormoy Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/