Piscines à 1 euro 1 – 4 août Piscine Marie Marvingt 1 €

Réservé aux Rouennais sur justificatif de domicile, ce dispositif permet aux habitants de la commune de profiter des bassins des piscines Guy Boissière, Marie Marvingt et Diderot pour le tarif unique et symbolique de 1€.

Horaires piscine Marvingt (ouverte jusqu’au 4 août 2023) : les lundis/mercredis/vendredis de 10h à 17h30 ; les mardis et jeudis de 10h à 19h30

Piscine Marie Marvingt 37 boulevard de Verdun Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://rouen.fr/piscines-1euro »}]

2023-08-01T00:00:00+02:00 – 2023-08-01T23:59:00+02:00

2023-08-04T00:00:00+02:00 – 2023-08-04T23:59:00+02:00