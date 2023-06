Visite guidée : « Troyes, ville sportive d’hier à aujourd’hui » Piscine Lucien-Zins Troyes, 16 septembre 2023, Troyes.

Visite guidée : « Troyes, ville sportive d’hier à aujourd’hui » 16 et 17 septembre Piscine Lucien-Zins Départ de la Piscine Lucien Zins. Gratuit. Inscription obligatoire sur le site internet. Limité à 25 personnes. Parcours de 2,5 km.

Partez à la découverte des lieux, des hommes et des femmes, qui ont marqué la vie sportive de la ville.

Visite menée par Laurence Marquet, guide-conférencière, dans le cadre du Label « Ville d’art et d’histoire ».

La visite est accessible aux personnes à mobilité réduite en tenant compte des 2,5 km de circuit.

Piscine Lucien-Zins Rond-point Wood et West, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est http://www.vpah-troyes.fr

Les anciens bains-douches, aujourd'hui piscine municipale, sont typiques de l'architecture des années 1930. La piscine Lucien-Zins est aujourd'hui considérée comme une des plus anciennes piscines encore en activité en France.

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

Piscine Lucien Zins – © Carole Bell – Ville de Troyes