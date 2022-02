Piscine love Piscine municipale, 3 mars 2022, Sèvres.

Carolina Spielmann est une artiste et illustratrice sévrienne franco-argentine. Après son diplôme de la prestigieuse Parsons School of design (New-York) et son master de la Central Saint Martins (Londres), elle a exposé son art dans des galeries et foires à travers le monde, a publié plusieurs livres d’illustration et a collaboré avec des maisons d’édition et des agences de publicité. Elle poursuit sa carrière dans les industries créatives, le monde de l’art et des projets solidaires. L’intégralité de la vente des illustrations présentées sera reversée au programme « nageur et citoyen » en partenariat avec Dynamic Sèvres. [Dans le cadre du Mois de l’illustration 2022](https://www.sevres.fr/actualites/mois-de-lillustration-2022/)

Entrée libre

