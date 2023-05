Journée de l’eau Piscine l’Ilot Corail Varennes-Vauzelles Catégories d’Évènement: Nièvre

Varennes-Vauzelles Journée de l’eau Piscine l’Ilot Corail, 24 juin 2023, Varennes-Vauzelles. Journée de l’eau Samedi 24 juin, 14h00 Piscine l’Ilot Corail entrée libre, gratuit Dans le cadre de la journée olympique, la Fête de l’eau prendra ses quartiers au Centre Nautique l’Ilot Corail et ses abords le samedi 24 juin. Tous les jeunes qui le désirent, pourront s’essayer aux sports aquatiques tels que la natation, la plongée ou le triathlon mais aussi découvrir des sports plus confidentiels comme le BMX, le roller ou le tir à l’arc.

Journée organisée par la ville de Varennes-Vauzelles dans le cadre du label « Terre de Jeux 2024 »

14h-19h

2023-06-24T14:00:00+02:00 – 2023-06-24T19:00:00+02:00

