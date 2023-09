Forme et Femmes 2023 Piscine « Les bains » Talence, 29 septembre 2023, Talence.

Forme et Femmes 2023 29 et 30 septembre Piscine « Les bains » Cet évènement soutient le comité de Bègles « Secours Populaire Français ». Une participation obligatoire en dons de puériculture et d’hygiène sera demandée ou une participation financière.

L’évènement annuel Forme et Femmes aura lieu le vendredi 29 et samedi 30 septembre 2023.

Ce rendez-vous est l’occasion de dynamiser la pratique sportive féminine.

L’objectif est de sensibiliser le public féminin sur l’utilité du sport santé et de proposer des activités sportives et bien-être qui sont en lien sur notre territoire béglais.

Télécharger le programme

Piscine « Les bains » 18 Rue Carnot – 33 Talence 33400 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 85 86 39 »}] [{« link »: « https://www.mairie-begles.fr/app/uploads/2023/09/Forme-et-femmes-Begles-2023.pdf »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T18:00:00+02:00 – 2023-09-29T22:00:00+02:00

2023-09-30T09:00:00+02:00 – 2023-09-30T12:00:00+02:00

femmes sport