Fin : 2024-03-01T18:00:00+01:00 – 2024-03-01T22:00:00+01:00 Le sport revisité à travers les visions très personnelles qu’en livrent quatre auteurs figurant dans la collection du musée de la Création Franche. Quatre auteurs donc, quatre disciplines sportives, quatre univers seront présentés dans l’enceinte de la piscine de Bègles, au travers de reproductions grand format de leurs œuvres.

Un avant-goût de carnaval, et une invitation à débrider notre regard sur le sport !

Piscine « Les Bains » de Bègles
2 – 14 Rue Carnot, 33130 Bègles

exposition culture
Alexis Lippstreu, collection du musée de la Création Franche – Bègles

