Gironde Noël aux Bains Piscine les Bains Bègles, 13 décembre 2023 13:00, Bègles. Noël aux Bains Mercredi 13 décembre, 14h00 Piscine les Bains Entrée gratuite en échange d’un jouet d’occasion pour le secours populaire. Le samedi 16 décembre, journée Noël aux Bains !

Activité ludique de 14h à 16h30 avec un parcours sur une structure gonflable géante.

Ouvert à toutes et tous, entrée gratuite en amenant un jouet d’occasion pour le Secours Populaire. Piscine les Bains 14, rue Carnot 33130 Begles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T14:00:00+01:00 – 2023-12-13T16:30:00+01:00

