Quiz : « La culture, c’est du sport ! » Piscine les Bains Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Quiz : « La culture, c’est du sport ! » Piscine les Bains Bègles, 6 octobre 2023, Bègles. Quiz : « La culture, c’est du sport ! » Vendredi 6 octobre, 18h00 Piscine les Bains Entrée libre En préambule de la Nuit des bibliothèques 2023 spéciale Sport, venez tester vos connaissances sportives et culturelles à la bibliothèque « les Bains » ! Un quiz animé par l’équipe de la bibliothèque en partenariat avec le service des sports. Entrée libre.

Le quiz sera suivi d’un apéritif. Piscine les Bains 14, rue Carnot 33130 Begles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.56.49.54.81 »}] [{« link »: « https://bibliotheque.mairie-begles.fr/node/1821685 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T18:00:00+02:00 – 2023-10-06T19:30:00+02:00

2023-10-06T18:00:00+02:00 – 2023-10-06T19:30:00+02:00 Bibliothèque de Bègles Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Piscine les Bains Adresse 14, rue Carnot 33130 Begles Ville Bègles Departement Gironde Age min 14 Age max 99 Lieu Ville Piscine les Bains Bègles latitude longitude 44.807138;-0.554206

Piscine les Bains Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/