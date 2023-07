Visites guidées d’une piscine, chargée d’histoire Piscine Les Bains Bègles, 16 septembre 2023, Bègles.

Visites guidées d’une piscine, chargée d’histoire 16 et 17 septembre Piscine Les Bains Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 10 par visite.

Construite en 1932 et réhabilitée par Patrick Bouchain il y dix ans, la piscine « Les Bains » est un chef d’œuvre du style Arts déco.

Elle ouvre ses portes comme chaque année à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, pour des visites libres et guidées.

Officiellement inaugurée le 4 décembre 1932, la piscine couverte / bain-douches de la commune de Bègles illustre parfaitement le contexte des années trente, qui ont vu le développement des architectures sportives, symboles d'une nouvelle signification culturelle du corps.

Aujourd’hui un lieu incontournable, mêlant modernité des infrastructures et architecture Art déco, Les Bains proposent un nouveau bassin, un espace détente (hammam), un patio et jardin, un espace restauration, le tout baigné par la lumière naturelle de la façade vitrée et une toiture en shed. Le bâtiment a été classé en 1932 à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T11:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

@Ville de Bègles