GRATUIT – Inscriptions à la piscine « Les Bains »

100% plaisir et détente sur une soirée et matinée à la piscine « Les Bains » de Bègles Piscine les Bains 14, rue Carnot 33130 Begles Terres Neuves Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine Cet évènementiel soutiendra le comité de Bègles « Secours Populaire Français » . Une participation obligatoire en dons de puériculture et d’hygiène sera demandée.

2022-10-14T18:00:00+02:00

2022-10-15T12:00:00+02:00

