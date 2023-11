Challenge National Oxyjeunes Piscine Léo Lagrange Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Challenge National Oxyjeunes Piscine Léo Lagrange Toulouse, 4 novembre 2023, Toulouse. Challenge National Oxyjeunes Samedi 4 novembre, 09h00 Piscine Léo Lagrange Entrée libre Sur la base d’un concept made in Toulouse, une centaine de jeunes compétiteurs, dont certains en situation de handicap, viennent défendre les couleurs de leurs régions en s’affrontant dans des épreuves de plongée sportive, apnée, tir sur cible, en piscine, hockey subaquatique et nage avec palmes. Au menu, esprit sportif, dépassement de soi, concentration, confrontation, sens de l’équipe, respect de soi et des autres. Ambiance garantie ! Piscine Léo Lagrange Rue des 7 Troubadours, 31000 Toulouse, France Toulouse Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie BUS ligne 14 : Arrêt BachelierMETRO Ligne A: Arrêt Marengo SNCF Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

