Visites commentées de la piscine Léo-Lagrange 16 et 17 septembre Piscine Léo-Lagrange Sur inscription, limité à 12 personnes

Visites commentées de la piscine Léo Lagrange. À quoi ressemblait la piscine lorsqu’elle était découverte ? Comment chauffe-t-on et filtre-t-on l’eau d’une piscine ? Entrer dans les coulisses de cette emblématique piscine située en cœur de ville et découvrez des lieux habituellement fermés au public !

Piscine Léo-Lagrange Rue Gaston Michel Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire La piscine Léo Lagrange est construite en 1951. Elle est conçue par les architectes René Ménard et Yves Liberge selon les préceptes du Mouvement Modernes. Elle témoigne du changement d'attitude face à la Loire, où on se baignait autrefois. Tram 1 : Médiathèque

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

Archives de Nantes