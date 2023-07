Découvrez une piscine classée au titre des Monuments historiques lors d’une visite guidée Piscine Judaïque – Jean Boiteux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Découvrez une piscine classée au titre des Monuments historiques lors d’une visite guidée Piscine Judaïque – Jean Boiteux Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux. Découvrez une piscine classée au titre des Monuments historiques lors d’une visite guidée 16 et 17 septembre Piscine Judaïque – Jean Boiteux Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, prenez part à une visite guidée de la piscine judaïque – Jean Boiteux, classée au titre des Monuments historiques. Piscine Judaïque – Jean Boiteux 164 rue Judaïque, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 51 48 31 Derrière le portique du XVIIIe siècle de l’ancienne école d’équitation se trouve un bel ensemble sportif de style Art déco, inauguré en 1934. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©F. Deval, Mairie de Bordeaux

