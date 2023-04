Balade (Re)voir Saint-Bruno Piscine Judaïque Jean Boiteux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Balade (Re)voir Saint-Bruno Piscine Judaïque Jean Boiteux, 22 avril 2023, Bordeaux. Balade (Re)voir Saint-Bruno 22 avril et 17 juin Piscine Judaïque Jean Boiteux 3€ (Gratuit Carte Jeune) Balade (Re)voir Saint-Bruno Entre la dalle de Mériadeck et le cimetière de la Chartreuse, le quartier Saint-Bruno possède un charme insoupçonné. Il faut prendre le temps de regarder les nombreuses pépites qui le composent.

22 avril & 17 juin à 11h. Rdv devant la piscine Judaïque, 164 rue Judaïque (Tram A station Saint-Bruno), 3€ (Gratuit Carte Jeune), sans réservation. Piscine Judaïque Jean Boiteux 164 rue Judaïque Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Seurin Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T11:00:00+02:00 – 2023-04-22T12:30:00+02:00

2023-06-17T11:00:00+02:00 – 2023-06-17T12:30:00+02:00 balade visite Mairie de Bordeaux

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Piscine Judaïque Jean Boiteux Adresse 164 rue Judaïque Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Piscine Judaïque Jean Boiteux Bordeaux

Piscine Judaïque Jean Boiteux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Balade (Re)voir Saint-Bruno Piscine Judaïque Jean Boiteux 2023-04-22 was last modified: by Balade (Re)voir Saint-Bruno Piscine Judaïque Jean Boiteux Piscine Judaïque Jean Boiteux 22 avril 2023 bordeaux Piscine Judaïque Jean Boiteux Bordeaux

Bordeaux Gironde