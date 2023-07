Plongez dans le quartier du sport ! Piscine Jean Langet Rochefort, 16 septembre 2023, Rochefort.

Plongez dans le quartier du sport ! 16 et 17 septembre Piscine Jean Langet Gratuit. Sur inscription, auprès du musée Hèbre. Places limitées.

Découvrez l’histoire fascinante du quartier à travers les grands chantiers de reconstruction qui ont marqué son évolution. La reconstruction du stade Henri Robin au début des années 1960, suivie de l’édification du groupe scolaire Anatole-France de 1964 à 1968, et enfin de la piscine Jean Langet en 1970, ont provoqué des bouleversements majeurs dans ce quartier dynamique de Rochefort. En quelques années seulement, cette partie du faubourg, autrefois caractérisée par de petites maisons ouvrières du XIXe siècle, a revêtu un nouveau visage, empreint d’une modernité clairement assumée.

Le service du patrimoine vous invite à explorer ce pan d’histoire lors de visites guidées organisées le samedi à 14h, 14h30 et 16h, ainsi que le dimanche à 10h, 10h30, 14h, 14h30 et 16h.

Plongez au cœur de ces transformations urbaines passionnantes, et laissez-vous captiver par les récits et les anecdotes qui retracent cette période de mutation. Les visites durent environ 1h30, vous offrant amplement de temps pour vous immerger dans cette histoire riche et captivante.

Rejoignez-nous pour cette exploration passionnante du quartier et découvrez les secrets de son évolution urbaine. Une occasion unique de comprendre comment Rochefort a embrassé la modernité tout en préservant son héritage historique.

Piscine Jean Langet Rue Charles Maher, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine https://www.ville-rochefort.fr/piscine-municipale-jean-langet [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 82 91 60 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Fl. Dubois