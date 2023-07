« À vos marques, Prêts ? Archivez ! » : grande collecte des archives du sport Piscine Jean Langet Rochefort, 16 septembre 2023, Rochefort.

« À vos marques, Prêts ? Archivez ! » : grande collecte des archives du sport 16 et 17 septembre Piscine Jean Langet Gratuit. Entrée libre.

Alors que les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 se rapprochent en France, il est crucial de préserver et mettre en valeur notre patrimoine sportif. Les fondements de ce patrimoine reposent sur les archives produites par les structures sportives et leurs dirigeants. Que vous soyez une association, un particulier, un athlète du territoire ou simplement un habitant du quartier, vos archives sportives revêtent une importance historique.

Nous vous invitons à rejoindre notre initiative en partageant vos photographies, vidéos, documents et en racontant vos souvenirs liés au sport. Les archives Rochefort Océan vous accueillent chaleureusement les samedi et dimanche de 14h à 17h à la piscine de Rochefort. Ensemble, nous pourrons collecter et partager la mémoire vivante du sport.

Votre contribution est essentielle pour préserver notre héritage sportif et le partager avec les générations futures. Rejoignez-nous dans cette mission passionnante de collecte et de valorisation de la mémoire du sport. Ensemble, créons une véritable mosaïque de souvenirs sportifs qui témoignent de notre engagement et de notre passion pour l’activité physique.

Venez nous rejoindre et participer à cette aventure enrichissante qui met en avant le lien entre sport, histoire et communauté. Vos archives sont un précieux témoignage de notre patrimoine sportif, alors n’hésitez pas à nous les apporter et à les partager. Ensemble, nous rendrons hommage à notre histoire sportive et inspirerons les générations futures à poursuivre cette belle tradition.

Piscine Jean Langet Rue Charles Maher, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine https://www.ville-rochefort.fr/piscine-municipale-jean-langet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Fonds numérique Ospital, archives Rochefort Océan